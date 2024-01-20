Україна так і не отримала потрібної зброї: спікер Конгресу США розкритикував Білий дім

Україна не отримала необхідних систем озброєння

Україна не отримала істотної частини зброї, яку просила у США і вже була профінансована.

Як розповів спікер нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон у коментарі Fox News, республіканці чи не щодня тиснуть на Білий дім, щоб "отримати відповіді на критичні питання".

"Системи озброєнь, про які був запит від України і були необхідні для того, щоб відкинути Росію, не поставлялися", — сказав він.

За його словами, у грудні він мав можливість зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, який розповів, що така зброя так і не була отримана.

"Іншими словами, Білий дім не надає навіть мінімально необхідної підтримки, а при цьому просить нових і нових мільярдів. Ну, нехай спочатку зробить те, що не зробив", — додав Джонсон.

За його словами, у Конгресі мають розуміти, яку стратегію переслідує Білий дім, де знаходиться фінальна точка війни і як Україні з неї вийти, а також чому потрібну зброю не було передано досі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час спілкування з мерами американських міст у Білому домі повідомив, що наступного тижня Конгрес має розробити угоду щодо зміцнення кордонів Сполучених Штатів та Мексики. Ця угода має відкрити шлях до голосування за пакет допомоги Україні та іншим американським союзникам.