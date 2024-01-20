Якщо США не виділять допомогу: у Білому домі озвучили тривожний прогноз щодо війни в Україні

Чиновники Білого дому все більше стривожені перспективою, "що Байден не зможе виконати свою обіцянку бути поряд із Києвом стільки, скільки буде потрібно"

Якщо Конгрес США не зможе досягти згоди та виділити Україні додаткову допомогу, Росія може виграти війну за лічені тижні — у найкращому разі місяці. Відсутність допомоги Києву також може призвести до того, що такі країни, як Японія та Південна Корея, замисляться над тим, щоб "переосмислити свої альянси".

Про це заявили представники Білого дому на зустрічі з лідерами Конгресу, що відбулася 17 січня. Їхні слова цитує телеканал NBC News.

На зустрічі були присутні радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван та директор розвідки США Авріл Хейнс. Вони попередили, що без нової американської допомоги, найближчими тижнями "Україна вичерпає певні можливості протиповітряної оборони та артилерії". Вони також назвали термін, коли в Україні закінчаться інші види озброєння.

Джерела телеканалу наголосили, що чиновники Білого дому все більше стривожені перспективою, "що Байден не зможе виконати свою обіцянку бути поряд із Києвом стільки, скільки потрібно". Крім того, вони попередили конгресменів, що відсутність допомоги Україні "може спонукати інші країни, які покладаються на США, включаючи Японію та Південну Корею, переосмислити свої альянси".

"Двопартійна група лідерів Конгресу на зустрічі погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки, але визнала, що існують розбіжності щодо того, як діяти законодавчо", — йдеться у статті.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден під час спілкування з мерами американських міст у Білому домі повідомив, що наступного тижня Конгрес має розробити угоду щодо зміцнення кордонів Сполучених Штатів та Мексики. Ця угода має відкрити шлях до голосування за пакет допомоги Україні та іншим американським союзникам.

Щобільше, видання CNN з посиланням на джерела серед чиновників США повідомило, що США ухвалили рішення передати Україні якнайбільше військової допомоги до січня 2025 року, коли в крісло американського президента може повернутися Дональд Трамп. Обговорення можливості передачі Києву великих обсягів військової допомоги розпочалося ще наприкінці 2023 року.