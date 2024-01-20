CNN: США планують надати Україні якнайбільше допомоги до можливого приходу Трампа

У Вашингтоні побоюються, що Трамп може заблокувати допомогу Україні

Сполучені Штати прийняли рішення передати Україні якомога більше військової допомоги до січня 2025 року, коли у крісло американського президента може повернутися Дональд Трамп зі своєю зухвалою риторикою щодо війни в Україні. Обговорення можливості передачі Україні великих обсягів військової допомоги почалися ще наприкінці 2023 року.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела серед високопосадовців США. У Вашингтоні побоюються, що Трамп, коли знову займе місце у Білому дому, спробує заблокувати допомогу для України, саме тому дедлайном для передачі допомоги вказується січень 2025 року.

"Важливо не тільки те, щоб гроші були виділені, але й те, щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які кошти з 2024 фінансового року, які ще чекають на витрату, можуть бути заблоковані Трампом", – сказав один з посадовців виданню.

Зазначається, що сподіватися на Трампа у справі допомоги Україні може бути марно; 19 січня колишній президент виступив проти компромісів з Білим домом та демократами щодо питання кордону з Мексикою. Таким чином Трамп в ім'я власних політичних амбіцій намагається торпедувати угоду, яка повинна розблокувати шлях до голосування за допомогу Україні та іншим союзникам США.

Видання також поговорило із помічником конгресмена, який знайомий з ситуацією навколо обговорення допомоги Україні. Він зазначив, що серед республіканців у Конгресі є "яструби", які ще восени 2023 року вимагали від Конгресу виділити достатньо коштів, щоб утримувати Україну до виборів президента США 2024 року.

"Ми перебуваємо в середині інтенсивного виборчого циклу, де ухвалення такого складного рішення, як це, в тіні президентських виборів та виборів до нижньої палати Конгресу, для багатьох людей не має сенсу. Тож для "яструбів" серед нас, висування на перший план – це спосіб зберегти підтримку впродовж політично напруженого року на внутрішньому фронті", – резюмував він.

Тим часом навіть європейські союзники США вимагають від Вашингтону припинити бездіяльність. Зокрема група європейських парламентаріїв із країн НАТО закликала адміністрацію президента США Джозефа Байдена та Конгрес досягти домовленостей та затвердити виділення грошей на військову допомогу Україні.

На фоні цього президент України Володимир Зеленський знову запросив Трампа до Києва. Нещодавно американський політик знову висловився на тему війни Україну та РФ і заявив, що міг би розв'язати це питання "дуже швидко". При цьому подробиць свого плану він не відкривав.