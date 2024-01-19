Не цього року: у США спрогнозували, коли Україна знову піде у контрнаступ та скільки триватиме війна

Західні чиновники очікують, що Україна зосередиться на посиленні ЗСУ

Бойові дії в Україні триватимуть щонайменше ще два роки, а у найгіршому випадку можуть затягнутись до п’яти. Проте у 2025 році Україна може ще раз піти у контрнаступ.

Про це пише CNN з посиланням на анонімних співрозмовників у розвідці США. Видання зазначає, що незалежно від того, що станеться в американській політиці цього року, американські та західні розвідники вважають, що війна Росії в Україні, ймовірно, триватиме набагато довше.

"Оцінки різняться, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть щонайменше ще два роки, згідно з численними джерелами, знайомими з розвідданими – достатньо довго, щоб пережити перший термін Байдена. У приватних розмовах деякі американські та західні чиновники кажуть, що бойові дії можуть тривати ще п'ять років", — йдеться у матеріалі.

Як зазначив американський військовий чиновник, який перебуває в Європі, ще одна спроба великого контрнаступу з боку України з метою розбити російські сили в окупованому Мелітополі, швидше за все, відбудеться щонайменше через два роки.

За його словами, американські та західні офіційні особи не очікують, що ні Україна, ні Росія отримають значні перемоги на полі бою у 2024 році. Чиновник вважає, що обидві сторони занадто виснажені з точки зору військ і техніки, щоб побачити значні зрушення у 2024 році. За його словами, Україна обговорює 2025 рік як більш реальний варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу.

Ще один американський чиновник розповів, що Україна проведе 2024 рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази і відновленням своїх Збройних сил в очікуванні ще більших бойових дій у 2025 році. Це стратегія, на якій, ймовірно, зосередиться і Росія.

Джерело в західній розвідці заявило, що у найближчій перспективі Україна, можливо, зможе протриматися, хоча і в патовій ситуації, без підтримки США. На думку співрозмовника видання, це все одно було б значною втратою не лише для України, але й для позицій США у світі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що британська газета Financial Times з посиланням на неназваного західного чиновника повідомила, що у 2024 році українське військове командування перейде до стратегії "активної оборони". Таке рішення, нібито, ухвалене на тлі невдалого контрнаступу влітку та восени минулого року.