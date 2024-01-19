Не в этом году: в США спрогнозировали, когда Украина снова пойдет в контрнаступление и сколько будет длиться война

Западные чиновники ожидают, что Украина сосредоточится на усилении ВСУ

Боевые действия в Украине продлятся по меньшей мере еще два года, а в худшем случае могут затянуться до пяти лет. Однако в 2025 году Украина может еще раз пойти в контрнаступление.

Об этом пишет CNN со ссылкой на анонимных собеседников в разведке США. Издание отмечает, что независимо от того, что произойдет в американской политике в этом году, американские и западные разведчики считают, что война России в Украине, вероятно, будет длиться гораздо дольше.

"Оценки отличаются, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся по меньшей мере еще два года, согласно многочисленным источникам, знакомым с разведданными – достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена. В частных разговорах некоторые американские и западные чиновники говорят, что боевые действия могут продолжаться еще пять лет", — говорится в материале.

Как отметил находящийся в Европе американский военный чиновник, еще одна попытка большого контрнаступления со стороны Украины с целью разбить российские силы в оккупированном Мелитополе, скорее всего, произойдет по меньшей мере через два года.

По его словам, американские и западные официальные лица не ожидают, что ни Украина, ни Россия одержат значительные победы на поле боя в 2024 году. Чиновник считает, что обе стороны слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы увидеть значительные сдвиги в 2024 году. По его словам, Украина обсуждает 2025 год как более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления.

Еще один американский чиновник рассказал, что Украина проведет 2024 год, работая над укреплением своей оборонно-промышленной базы и восстановлении своих Вооруженных сил в ожидании еще больших боевых действий в 2025 году. Это стратегия, на которой, возможно, сосредоточится и Россия.

Источник в западной разведке заявил, что в ближайшей перспективе Украина может продержаться, хотя и в патовой ситуации, без поддержки США. По мнению собеседника, это все равно было бы значительной потерей не только для Украины, но и для позиций США в мире.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщила, что в 2024 году украинское военное командование перейдет к стратегии "активной обороны". Такое решение якобы принято на фоне неудачного контрнаступления летом и осенью прошлого года.