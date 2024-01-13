Сырский: На фронте нет тупика, украинские прорывы в этой войне еще будут

Сейчас ВСУ находятся в активной обороне

Летом в 2023 году украинское контрнаступление не привело к большому прорыву на фронте – в том числе из-за того, что российские войска смогли хорошо окопаться и проложить защищенные линии обороны. Однако нельзя говорить о тупике на фронте, поворот в пользу Украины еще впереди.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью информационному агентству Reuters. Он отметил, что украинские войска сейчас находятся в активной обороне и отбивают российские атаки.

"Это активная оборона, когда мы не просто сидим в обороне, а постоянно контратакуем, а в некоторых направлениях переходим в наступление... И враг это знает", — сказал генерал.

Сейчас кажется, что на линии фронта протяженностью более 1000 километров наступила почти тупиковая ситуация. Однако Сырский, пишет издание, заявляет, что прорывы все еще возможны, поскольку для России невозможно построить надежную оборону повсюду. Всегда найдутся слабые места.

"Я думаю, что шансы есть всегда. Нужно просто их найти и использовать", – резюмировал генерал.

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на многочисленные попытки россиян продвигаться у Купянска, успехов у них там нет. В чем непосредственно убедилось военное руководство Украины. Позиции украинских военных на этом направлении посетили главнокомандующий Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала.

Российские оккупационные войска продолжают давить на восточной линии фронта. Также враг планирует возобновить наступление на тех направлениях, где было условное затишье.