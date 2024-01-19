FT: Украина переходит к новой стратегии на фронте, РФ может пойти в большое наступление

Страна готовится к длительному военному противостоянию с Россией

В 2024 году украинское военное командование перейдет к стратегии "активной обороны". Такое решение, якобы, принято на фоне неудачного контрнаступления летом и осенью прошлого года.

Об этом пишет британская газета Financial Times. Автор статьи ссылается на неназванного западного чиновника.

В статье говорится, что Украина уже не надеется на быструю победу. Теперь страна готовится к длительному военному противостоянию с Россией.

По информации FT, на протяжении года украинские войска намерены удерживать линию фронта. Параллельно ВСУ будут "нащупывать слабые места" в обороне врага и наносить удары по военным объектам России. Крым не станет исключением. На Западе полагают, что такая стратегия позволит Киеву "нарастить силы" и подготовиться к 2025 году. Через год ВСУ пойдут в контрнаступление. Тогда у них будет больше шансов.

При этом западные чиновники признают, что успех любого будущего украинского контрнаступления будет зависеть от готовности союзников Украины оказывать ей военную помощь.

FT также отмечает, что даже в случае одобрения Конгрессом США нового пакета помощи Украине маловероятно, что страна сможет добиться решающего военного и технологического преимущества на поле боя.

Запад не ожидает, что в 2024 году одна из сторон сможет осуществить "операционный прорыв", пишет издание. При этом разведка США убеждена, что тупиковая ситуация на линии фронта может сыграть на пользу РФ. Ведь без значительных побед на поле боя, поддержка Украины со стороны западных правительств может ослабнуть.

Пользуясь этим, Россия может планировать на лето новое крупномасштабное наступление по всей линии фронта и, возможно, под Киевом. Целью Кремля по-прежнему будет полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в НАТО призвали население Запада готовиться к войне с РФ.