В Украине не война? Известное мировое издание ошеломило пользователей сети

Украинцы разделились на два лагеря

Полномасштабная война России против Украины длится уже почти два года, а известное иностранное издание избегает использования слова "война" в списке рубрик. Речь идет о Reuters, на сайте которого вторжение в наше государство называют "кризисом".

К такому выводу можно сделать, просмотрев страницу издания. Еще одна интересная деталь не скрылась от глаза.

В то время как в Украине "кризис", между Израилем и ХАМАСом продолжается "война". Здесь издание не избегало подлинной терминологии.

Скриншот с сайта

Если открыть рубрику "Украинский кризис", то следует ее описание.

"Вторжение России в Украину начало самую кровавую войну на европейской земле за более чем 70 лет. Следите за этой страницей, чтобы ознакомиться с репортажами с места, политическими спорами с обеих сторон линии фронта и экономическими последствиями для региона и мира", — пишет Reuters.

Реакция пользователей сети

В то же время пользователи сети разделились на два лагеря: одни нашли этому логическое объяснение, а другие шокированы таким поступком издания.

Объяснили украинцы такую разницу в использовании терминов тем, что Израиль официально объявил войну ХАМАСу, а Украине официально не объявляли войны, чего не сделало и наше государство в ответ на нападение РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что в информационном пространстве в течение прошлого года то и дело появлялись панические сообщения о возможном нападении России, при чем звучали они от разных стран НАТО.