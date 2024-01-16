В Украине не война? Известное мировое издание ошеломило пользователей сети
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Украинцы разделились на два лагеря
Полномасштабная война России против Украины длится уже почти два года, а известное иностранное издание избегает использования слова "война" в списке рубрик. Речь идет о Reuters, на сайте которого вторжение в наше государство называют "кризисом".
К такому выводу можно сделать, просмотрев страницу издания. Еще одна интересная деталь не скрылась от глаза.
В то время как в Украине "кризис", между Израилем и ХАМАСом продолжается "война". Здесь издание не избегало подлинной терминологии.
Если открыть рубрику "Украинский кризис", то следует ее описание.
"Вторжение России в Украину начало самую кровавую войну на европейской земле за более чем 70 лет. Следите за этой страницей, чтобы ознакомиться с репортажами с места, политическими спорами с обеих сторон линии фронта и экономическими последствиями для региона и мира", — пишет Reuters.
Реакция пользователей сети
В то же время пользователи сети разделились на два лагеря: одни нашли этому логическое объяснение, а другие шокированы таким поступком издания.
Объяснили украинцы такую разницу в использовании терминов тем, что Израиль официально объявил войну ХАМАСу, а Украине официально не объявляли войны, чего не сделало и наше государство в ответ на нападение РФ.
Ранее "Телеграф" писал, что в информационном пространстве в течение прошлого года то и дело появлялись панические сообщения о возможном нападении России, при чем звучали они от разных стран НАТО.