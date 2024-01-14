Германия готовится к войне: в СМИ попал прогноз Бундесвера о начале вооруженного конфликта между Россией и НАТО

Согласно прогнозу, война может начаться в ближайшие два года

Пока Украина стойко удерживает натиск российских оккупантов, в НАТО тем временем проводят подготовку к тому, что атаке могут подвергнуться страны Балтии.

Как говорится в материале BILD, журналистам удалось получить доступ к секретному документу Министерства обороны Германии, в котором реалистично был описан путь к полномасштабной войне между Россией и Альянсом. А начаться она может уже к концу 2024 года или в начале 2025 года.

При этом есть вероятность, что именно этот сценарий будут отрабатывать на учениях НАТО, хотя в Бундесвере его не комментировали.

В частности в документе говорится, что к весне в России проведут новую волну мобилизации на 200 тысяч человек, после чего будет проведено масштабное наступление в Украине. Отмечается, что Украина потерпит поражение из-за недостаточной помощи со стороны Запада, а потому ВСУ к июню 2024 года будут отброшены назад.

На фоне этого в странах Балтии начнется конфликт на этнической почве с привлечением живущих там россиян, который перерастет в столкновения. Это приведет к тому, что Россия и Беларусь начнет масштабные учения с привлечением 50 тысяч человек.

До октября 2024 года будет происходить переброска войск в Калининградскую область, где будут активно распространяться пропагандистские нарративы о неизбежном нападении НАТО.

Цель России заключается в установке контроля за Сувалкским коридором — узким участком границы между Польшей и Литвой — а "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными убийствами" произойдут там в декабре 2024 года, пока США будут парализованы после выборов.

Польша и страны Балтии заявят о росте угрозы со стороны России, а в Москве обвинят НАТО в подготовке нападения. После этого произойдет очередной этап переброски российских войск, который будет наиболее активным в марте 2025 года.

К маю в Альянсе примут меры по "надежному сдерживанию", чтобы предотвратить атаку россиян на Сувалкский коридор с направления Беларуси и Калининграда. После чего в "день Х" на восточный фланг НАТО будут переброшены 300 тысяч солдат, среди которых 30 тысяч военных Бундесвера.

В самом Бундесвере комментировать эти планы отказались, а представитель немецкой армии отметил, что рассмотрение прогнозов является рутинной работой.

"В принципе, я могу вам сказать, что рассмотрение разных сценариев, даже если они крайне маловероятны, являются частью повседневного военного дела, особенно на тренировках", — сказал он.

Тем временем украинский журналист Андрей Цаплиенко напомнил, что именно BILD был первым изданием, которое обнародовало российские планы по нападению на Украину.

"Тогда, в 2021 году, над картой и стрелочками все смеялись", — отметил он.

Как писал "Телеграф", Совет Украина-НАТО провел экстренное заседание с Украиной на тему войны с Россией после массированных ударов по стране. Члены Североатлантического союза заверили, что поддержка украинских военных не прекратится.