Дополнительная помощь на миллиарды евро: стали известны результаты экстренного заседания Украина-НАТО

Члены НАТО в очередной раз осудили войну Путина против Украины

Совет НАТО провел экстренное заседание с Украиной по теме войны с Россией после массированных ударов по стране. Члены Альянса заверили, что поддержка украинских военных не прекратится.

Об этом сказано в заявлении НАТО по итогам встречи, которая состоялась 10 января в Брюсселе. Члены Североатлантического Альянса озвучили планы на 2024 год по поддержке Украины, но без подробностей.

В частности, будет усилена система ПВО Украины. Кроме того, будет оказана и другая значительная военная, экономическая и гуманитарная помощь на миллиарды евро.

"НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные нападения на украинское гражданское население, в том числе с использованием оружия из Северной Кореи и Ирана. Союзники по НАТО усиливают противовоздушную оборону Украины. Мы продолжим поддерживать храбрых украинцев, когда они сопротивляются агрессивной войне России", — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Другие подробности ни украинская сторона, ни члены Альянса по состоянию на 19:30 не озвучили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США оценили перспективы Украины вступить в НАТО в 2024 году. В США считают, что положительных сдвигов в этом вопросе нет.