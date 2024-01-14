Німеччина готується до війни: у ЗМІ потрапив прогноз Бундесверу про початок збройного конфлікту між Росією та НАТО

Згідно з прогнозом, війна може розпочатися в найближчі два роки

Поки Україна стійко утримує тиск російських окупантів, у НАТО тим часом проводять підготовку до того, що атаки можуть зазнати країни Балтії.

Як йдеться у матеріалі BILD, журналістам вдалося отримати доступ до секретного документа Міністерства оборони Німеччини, в якому реалістично було описано шлях до повномасштабної війни між Росією та Альянсом. А початися вона може вже до кінця 2024 або на початку 2025 року.

При цьому є ймовірність, що саме цей сценарій відпрацьовуватимуть на навчаннях НАТО, хоч у Бундесвері його не коментували.

Зокрема, в документі йдеться, що до весни в Росії проведуть нову хвилю мобілізації на 200 тисяч осіб, після чого буде проведено масштабний наступ в Україні. Зазначається, що Україна зазнає поразки через недостатню допомогу з боку Заходу, а тому ЗСУ до червня 2024 року буде відкинуто назад.

На тлі цього в країнах Балтії почнеться конфлікт на етнічному ґрунті із залученням росіян, що живуть там, який переросте в зіткнення. Це призведе до того, що Росія та Білорусь розпочне масштабні навчання із залученням 50 тисяч осіб.

До жовтня 2024 року відбуватиметься перекидання військ у Калінінградську область, де активно поширюватимуться пропагандистські наративи про неминучий напад НАТО.

Мета Росії полягає у встановленні контролю за Сувалкським коридором — вузькою ділянкою кордону між Польщею та Литвою — а "прикордонний конфлікт" та "заворушення з численними вбивствами" відбудуться там у грудні 2024 року, доки США будуть паралізовані після виборів.

Польща та країни Балтії заявлять про зростання загрози з боку Росії, а у Москві звинуватить НАТО у підготовці нападу. Після цього відбудеться черговий етап перекидання російських військ, який буде найактивнішим у березні 2025 року.

До травня в Альянсі вживуть заходів щодо "надійного стримування", щоб запобігти атакі росіян на Сувалкський коридор з напрямку Білорусі та Калінінграда. Після цього у "день Х" на східний фланг НАТО буде перекинуто 300 тисяч солдатів, серед яких 30 тисяч військових Бундесверу.

У Бундесвері коментувати ці плани відмовилися, а представник німецької армії зазначив, що розгляд прогнозів є рутинною роботою.

"В принципі, я можу вам сказати, що розгляд різних сценаріїв, навіть якщо вони є вкрай малоймовірними, є частиною повсякденної військової справи, особливо на тренуваннях", — сказав він.

Тим часом український журналіст Андрій Цаплієнко нагадав, що саме BILD був першим виданням, яке оприлюднило російські плани щодо нападу на Україну.

"Тоді, 2021 року, над картою та стрілочками всі сміялися", — зазначив він.

Як писав "Телеграф", Рада Україна-НАТО провела екстрене засідання з Україною на тему війни з Росією після масованих ударів по країні. Члени Альянсу запевнили, що підтримка українських військових не припиниться.