Додаткова допомога на мільярди євро: відомі результати екстреного засідання Україна-НАТО

Члени НАТО вкотре засудили війну Путіна проти України

Рада НАТО провела екстрене засідання з Україною на тему війни з Росією після масованих ударів по країні. Члени Альянсу запевнили, що підтримка українських військових не припиниться.

Про це йдеться у заяві НАТО за підсумками зустрічі, яка відбулася 10 січня у Брюсселі. Члени Північноатлантичного Альянсу озвучили плани на 2024 рік щодо підтримки України, але без подробиць.

Зокрема, буде посилено систему ППО України. Крім того, буде надано й іншу значну військову, економічну та гуманітарну допомогу на мільярди євро.

"НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні напади на українське цивільне населення, у тому числі з використанням зброї з Північної Кореї та Ірану. Союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України. Ми продовжимо підтримувати хоробрих українців, коли вони опираються агресивній війні Росії", — сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Інші подробиці ні українська сторона, ні члени Альянсу станом на 19:30 не озвучили.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США оцінили перспективи України вступити до НАТО у 2024 році. У США вважають, що позитивних зрушень у цьому питанні немає.