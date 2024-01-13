Сирський: На фронті немає тупику, українські прориви у цій війні ще будуть

Зараз ЗСУ знаходяться в активній обороні

Влітку у 2023 році український контрнаступ не призвів до великого прориву на фронті – в тому числі через те, що російські війська змогли добряче окопатися та прокласти захищені лінії оборони. Проте не можна говорити про тупик на фронті, поворот на користь України ще попереду.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters. Він зазначив, що українські війська зараз знаходяться в активній обороні та відбивають російські атаки.

"Це активна оборона, коли ми не просто сидимо в обороні, а постійно контратакуємо, а на деяких напрямках переходимо до наступу… І ворог це знає", – сказав генерал.

Зараз здається, що на лінії фронту довжиною понад 1000 кілометрів настала майже тупикова ситуація. Однак Сирський, пише видання, заявляє, що прориви все ще можливі, оскільки для Росії неможливо побудувати надійну оборону всюди. Завжди знайдуться слабкі місця.

"Я думаю, що шанси є завжди. Потрібно просто їх знайти та використати", – резюмував генерал.

Раніше "Телеграф" писав, що попри численні спроби росіян просуватися біля Куп’янська, успіхів у них там немає. У чому безпосередньо переконалося військове керівництво України. Позиції українських військових на цьому напрямі відвідали головнокомандувач Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генштабу Сергій Шаптала.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на східній лінії фронту. Також ворог планує поновити наступ на тих напрямках, де було умовне затишшя.