Польща наростить виробництво зброї для України: міністр зробив заяву

Україна може розраховувати, що військова допомога від Польщі не припиниться

Влада Польщі вивчає можливість з нарощування виробництва військової техніки та боєприпасів, щоб допомогти Україні утримувати тиск росіян.

Як інформує Reuters, про це розповів новий міністр закордонних справ Радослав Сікорський на полях Всесвітнього економічного форуму Давосі (Швейцарія).

"Ми дивимося на всі питання, пов’язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що ми ще маємо на складах", — сказав він.

За його словами, Польща давно говорить союзникам про те, що ціна стримування Росії у разі поразки України буде набагато вищою, ніж зараз, коли можна підтримати її необхідною зброєю.

Водночас він додав, що його країна не повинна бути тією, хто приймає на себе основні витрати від усього Євросоюзу.

"Ці витрати неминучі, ми приймаємо їх, але вони повинні бути справедливішими", — додав Сікорський.

При цьому міністр визнав, що у двосторонніх відносинах між Польщею та Україною є проблеми, але влада продовжує роботу над їх вирішенням. Наприклад, він привітав угоду між керівництвом його країни та демонстрантами, яка розблокувала рух на кордоні.

Як повідомлялося раніше, проросійський прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який раніше обіцяв не передавати Україні зброю, раптово передумав і вирішив дати "зелене світло" державним та приватним оборонним компаніям.