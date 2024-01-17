Польша нарастит производство оружия для Украины: министр сделал заявление

Украина может рассчитывать, что военная помощь от Польши не прекратится

Власти Польши изучают возможность по наращиванию производства военной техники и боеприпасов, чтобы помочь Украине удерживать натиск россиян.

Как информирует Reuters, об этом рассказал новый министр иностранных дел Радослав Сикорский на полях Всемирного экономического форума м Давосе (Швейцария).

"Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, свежим взглядом. Мы изучаем, какие у нас есть возможности производить больше боеприпасов и снаряжения, а также то, что у нас еще есть на складах", — сказал он.

По его словам, Польша давно говорит союзникам о том, что цена сдерживания России в случае поражения Украины будет намного выше, чем сейчас, когда можно поддержать ее необходимым оружием.

Вместе с тем он добавил, что его страна не должна быть той, кто принимает на себя основные расходы от лица всего Евросоюза.

"Эти расходы неизбежны, мы принимаем их, но они должны быть справедливее", — добавил Сикорский

При этом министр признал, что в двусторонних отношениях между Польшей и Украиной есть проблемы, но власти продолжают работу над их решением. Например, он приветствовал соглашение между руководством его страны и демонстрантами, которое разблокировало движение на границе.

Как сообщалось ранее, пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо, который ранее обещал не передавать Украине оружие, внезапно передумал и решил дать "зеленый свет" государственным и частным оборонным компаниям.