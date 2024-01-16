"Битимемося лопатами": Кулеба потужно закликав Конгрес виділити допомогу Україні

Ціна подолання безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато вищою, наголосив міністр

Конгрес США все ще не схвалив запит адміністрації президента Джо Байдена на надання подальшої допомоги Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що "час спливає".

У світлі того, що Палата представників не погодила фінансування, яке включає додаткові 60 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки для України, Кулеба заявив в інтерв’ю ABC News, що надання коштів Україні дозволить уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією. В іншому випадку доведеться витратити незрівнянно більше грошей.

"Якою б зараз не була ціна підтримки України, ціна подолання безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато вищою... Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу", — сказав він.

Водночас глава МЗС запевнив, що Україна продовжить відстоювати себе перед російською агресією. Іншого виходу немає, оскільки йдеться про існування України.

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми боротимемося лопатами, бо на карту для України поставлено існування нації", — зазначив Кулеба.

Як повідомляв "Телеграф", Сенат США 8 січня не зміг затвердити допомогу для України у розмірі 61 млрд доларів. Причина в тому, що сенатори не змогли досягти єдиної думки щодо зміцнення захисту кордону з Мексикою, а без цього питання підтримка України не обговорюється. Байден заявив, що конгресмени та інші представники Республіканської партії будуть змушені " багато за що заплатити ", якщо вони не припинять свої політичні сварки в Конгресі й не проголосують за виділення фінансування на військові потреби України.