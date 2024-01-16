"Будем сражаться лопатами": Кулеба мощно призвал Конгресс выделить помощь Украине

Цена преодоления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного выше, подчеркнул министр

Конгресс США все еще не одобрил запрос администрации президента Джо Байдена на выделение дальнейшей помощи Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что "время истекает".

В свете того, что Палата представителей не согласовала финансирование, которое включает дополнительные 60 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности для Украины, Кулеба заявил в интервью ABC News, что предоставление средств Украине позволит избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией. В противном случае придется потратить несоизмеримо больше денег.

"Какой бы сейчас ни была цена поддержки Украины, цена преодоления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше … Если Запад не в состоянии остановить Россию в Украине, то кого еще он может остановить в других частях света", — сказал он.

В то же время глава МИД заверил, что Украина продолжит отстаивать себя перед лицом российской агрессии. Другого выхода нет, так как речь идет о существовании Украины.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами, потому что на карту для Украины поставлено существование нации", — отметил Кулеба.

Как сообщал "Телеграф", Сенат США 8 января, не смог утвердить помощь для Украины в размере 61 млрд долларов. Причина в том, что сенаторы не смогли достичь единого мнения по укреплению защиты границы с Мексикой, а без этого вопроса поддержка Украины не обсуждается. Байден заявил, что конгрессмены и другие представители Республиканской партии вынуждены будут "много за что заплатить", если они не прекратят свои политические ссоры в Конгрессе и не проголосуют за выделение финансирования на военные нужды Украины.