CNN: США планируют предоставить Украине больше помощи до возможного прихода Трампа

В Вашингтоне опасаются, что Трамп может заблокировать помощь Украине

Соединенные Штаты приняли решение передать Украине как можно больше военной помощи до января 2025 года, когда в кресло американского президента может вернуться Дональд Трамп со своей дерзкой риторикой насчет войны в Украине. Обсуждение возможности передачи Украине больших объемов военной помощи началось еще в конце 2023 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди чиновников США. В Вашингтоне опасаются, что Трамп, когда снова займет место в Белом доме, попытается заблокировать помощь для Украины, поэтому дедлайном для передачи помощи указывается январь 2025 года.

"Важно не только то, чтобы деньги были выделены, но и то, чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые ожидающие средства с 2024 финансового года могут быть заблокированы Трампом", – сказало одно из должностных лиц изданию.

Отмечается, что надеяться на Трампа в вопросе помощи Украине может быть бесполезно; 19 января бывший президент выступил против компромиссов с Белым домом и демократами по вопросу границы с Мексикой. Таким образом, Трамп во имя собственных политических амбиций пытается торпедировать соглашение, которое должно разблокировать путь к голосованию за помощь Украине и другим союзникам США.

Издание также поговорило с помощником конгрессмена, знакомого с ситуацией вокруг обсуждения помощи Украине. Он отметил, что среди республиканцев в Конгрессе есть "ястребы", которые еще осенью 2023 года требовали от Конгресса выделить достаточно средств, чтобы поддерживать Украину до выборов президента США в 2024 году.

"Мы находимся внутри интенсивного избирательного цикла, где принятие такого сложного решения, как это, в тени президентских выборов и выборов в нижнюю палату Конгресса, для многих людей не имеет смысла. Поэтому для "ястребов" среди нас, выдвижение на первый план — это способ сохранить поддержку в течение политически напряженного года на внутреннем фронте", – резюмировал он.

Между тем, даже европейские союзники США требуют от Вашингтона прекратить бездействие. В частности, группа европейских парламентариев из стран НАТО призвала администрацию президента США Джозефа Байдена и Конгресс достичь договоренностей и утвердить выделение денег на военную помощь Украине.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский снова пригласил Трампа в Киев. Недавно американский политик снова высказался на тему войны Украину и РФ и заявил, что мог бы решить этот вопрос "очень быстро". При этом подробности своего плана он не открывал.