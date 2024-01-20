Незабаром будуть нові удари: експерт розповів, про що говорять атаки дронів у глибокий тил росіян

У росіян проблеми з ППО в тилу, а Україна нарощує виробництво далекобійних дронів

Атаки дронів по Брянській та Ленінградській областях відрізняються від інших атак на російські міста. Це говорить про те, що українські дрони еволюціонують і з кожним разом зможуть вражати цілі дедалі глибше на території РФ.

Про це у коментарі OBOZ.UA розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, нещодавні удари показали, що Росія має суттєві проблеми з ППО.

Коваленко підкреслив, що нафтові бази, які стали об’єктами атак БПЛА, є цілком собі законними військовими цілями, адже забезпечують окупантів паливно-мастильними матеріалами. Атаки по Брянській області, за словами експерта, були результативнішими. Але те, що трапилося в Ленінградській області набагато цікавіше та значніше.

"По-перше, відстань, яку подолали БПЛА, значно збільшилася. Очевидно, що дрони українського виробництва еволюціонують. Раніше для атак долали 700-800 км, а 1000 і більше до цього не було можливості. Тепер можна говорити, що вони є. По-друге, цей БПЛА відносно дешевий у виробництві, тому може бути запущено масове виробництво, навіть якщо ми його втрачаємо через дії ворожої ППО, то це невеликі фінансові втрати порівняно з тим, що росіяни повинні будуть витратити на протиповітряні ракети. Ще один цікавий чинник – цього разу під ударом опинився важливий нафтовий вузол росіян у глибокому тилу”, – каже Коваленко.

Він вважає, що мета атак на Ленінградську область була не в тому, щоби завдати руйнування ОПК росіян. Завдання полягало в тому, щоб розвідати маршрут та шляхи обходу ППО. Ну і звичайно перевірити ефективність дрона в роботі на дальню відстань.

Ця розвідка показала, що росіяни мають серйозні проблеми з ППО.

"Це і не дивно, адже значна частина засобів малої та середньої дальності або знищена, або знаходиться в Україні. При цьому нові установки ППО швидко не створиш, а ворог на сьогодні їх втрачає більше, ніж може виробити або відновити. При такому розвитку подій росіяни змушені робити вибір, що саме прикривати. Тому й з’являються такі собі "білі плями" в їхній обороні, чим ми користуватимемося", — підкреслює експерт.

Однак він додав, що поки що масованих атак за допомогою 10–20 дронів не буде. Але через якийсь час, коли виробництво БПЛА посилиться, атаки будуть регулярними.

"Спочатку були одиниці, а зараз нам продемонстрували виробництво великої кількості такої зброї. З огляду на те, що ударні українські БПЛА великого радіусу дії довели свою ефективність в останні атаки, в найближчому майбутньому можна очікувати нових ефективних ударів у глибокому тилу ворога та приємних новин у цьому напрямі" , – зазначив Олександр Коваленко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні розповіли, яким дроном ударили по Пітеру. За словами міністра, цього року подібних атак на Росію буде набагато більше.