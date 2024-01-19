Антидронові рушниці знову стали актуальними: експерт назвав причини

Росіяни переходять з нових діапазонів керування дронами на старі, і цьому є кілька пояснень

Численні українські та західні антидронові рушниці, які почали втрачати популярність у Збройних силах України після спроб росіян вдосконалювати свої безпілотники, раптово знову стали дуже актуальними на фронті. А все тому, що росіяни почали знову використовувати дрони, які керуються у діапазоні 2,4 ГГц – його можна легко глушити саме рушницями.

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Фокус" фахівець зі зв'язку та радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, є два пояснення, чому росіяни знову почали використовувати цю частоту.

Перша версія – це банальний дефіцит запчастин. Росіяни ставлять на дрони будь-що, що їм вдасться купити, тому там багато застарілих запчастин та модулів, які дозволяють БПЛА літати тільки на 2,4 ГГц.

Друга причина – терористи свідомо йдуть з нових частот на старіші. Так, вони добре відомі, але такий перехід може зробити неактуальними РЕБ-куполи, які зараз передаються Силам оборони в зону бойових дій. Втім, це ж робить російські дрони вразливими для старих добрих засобів боротьби з ними, в тому числі рушниць.

"Тому зараз наші військові, які мають антидронові рушниці, які колись купували проти "Мавіків", зараз можуть ефективно їх застосовувати проти FPV-дронів. На багатьох ділянках фронту це допоможе і спрацює", – зазначив "Флеш".

Щобільше, на його думку, антидронові рушниці можуть з шансом у 25 відсотків перехопити та заглушити навіть дрон-камікадзе. Це буде можливо, якщо й на них російські оператори перейдуть на старі діапазони.

Нагадаємо, раніше видання The Economist написало, що російські війська мають перевагу в радіоелектронній боротьбі на полі бою. Оскільки російська армія багато років приділяла пильну увагу розробці великої кількості засобів РЕБ, як відповіді на високоточну зброю НАТО.

Втім, далеко не всі російські системи РЕБ справді щось можуть. Наприклад, система РЕБ "Волноріз" призначалася для захисту бронетехніки від малогабаритних дронів і активно рекламувалася російською пропагандою з середини 2023 року. Однак насправді вона показала вкрай низьку ефективність відбиття атак FPV-дронів.