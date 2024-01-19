Антидроновые ружья снова стали актуальными на фронте: эксперт назвал причины

Россияне переходят из новых диапазонов управления дронами на старые, и этому есть несколько объяснений

Многие украинские и западные антидроновые ружья, которые начали терять популярность в Вооруженных силах Украины после попыток россиян совершенствовать свои беспилотники, внезапно снова стали очень актуальными на фронте. А все потому, что россияне начали снова использовать дроны, управляемые в диапазоне 2,4 ГГц – его можно легко глушить именно ружьями.

Об этом рассказал в интервью изданию "Фокус" специалист по связи и радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его словам, есть два объяснения, почему россияне снова начали использовать эту частоту.

Первая версия – это банальный дефицит запчастей. Россияне ставят на дроны что угодно, что им удастся купить, поэтому там много устаревших запчастей и модулей, позволяющих БПЛА летать только на 2,4 ГГц.

Вторая причина – террористы сознательно уходят с новых частот на более старые. Да, они хорошо известны, но такой переход может сделать неактуальными РЭБ-куполы, которые сейчас передаются Силам обороны в зону боевых действий. Впрочем, это делает российские дроны уязвимыми для старых добрых средств борьбы с ними, в том числе ружей.

"Поэтому сейчас наши военные, имеющие антидроновые ружья, когда-то покупавшиеся против "Мавиков", сейчас могут эффективно их применять против FPV-дронов. На многих участках фронта это поможет и сработает", — отметил "Флэш".

Более того, по его мнению, антидроновые ружья могут с шансом в 25 процентов перехватить и заглушить даже дрон-камикадзе. Это возможно, если и на них российские операторы перейдут на старые диапазоны.

Напомним, ранее издание The Economist написало, что у российских войск преимущество в радиоэлектронной борьбе на поле боя. Поскольку российская армия много лет уделяла пристальное внимание разработке большого количества средств РЭБ, как ответ на высокоточное оружие НАТО.

Впрочем, далеко не все российские системы РЭС действительно что-то могут. К примеру, система РЭБ "Волнорез" предназначалась для защиты бронетехники от малогабаритных дронов и активно рекламировалась российской пропагандой с середины 2023 года. Однако на самом деле она показала крайне низкую эффективность отражения атак FPV-дронов.