Скоро будут новые удары: эксперт рассказал, о чем говорят атаки дронов в глубокий тыл россиян

У россиян проблемы с ПВО в тылу, а Украина наращивает производство дальнобойных дронов

Атаки дронов по Брянской и Ленинградской областях отличаются от других атак на российские города. Это говорит о том, что украинские дроны эволюционируют и с каждым разом смогут поражать цели все глубже на территории РФ.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, недавние удары показали, что у России есть существенные проблемы с ПВО.

Коваленко подчеркнул, что нефтяные базы, которые стали объектами атак БПЛА, являются вполне себе законными военными целями, ведь обеспечивают оккупантов горюче-смазочными материалами. Атаки по Брянской области, по словам эксперта, были более результативными. Но то, что случилось в Ленинградской области намного интереснее и значительнее.

"Во-первых, расстояние, которое преодолели БПЛА, значительно увеличилось. Очевидно, что дроны украинского производства эволюционируют. Раньше для атак преодолевали 700-800 км, а 1000 и больше до этого не было возможности. Теперь можно говорить, что они есть. Во-вторых, этот БПЛА относительно дешевый в производстве, поэтому может быть запущено массовое производство. Даже если мы его теряем из-за действий вражеской ПВО, то это небольшие финансовые потери по сравнению с тем, что россияне должны будут потратить на противовоздушные ракеты. Еще один интересный фактор – на этот раз под ударом оказался важный нефтяной узел россиян в глубоком тылу", — говорит Коваленко.

Он считает, что цель атак на Ленинградскую область была не в том, чтобы нанести разрушения ОПК россиян. Задача заключалась в том, чтобы разведать маршрут и пути обхода ПВО. Ну и конечно же проверить эффективность дрона в работе на дальнее расстояние.

Эта разведка показала, что у россиян серьезные проблемы с ПВО.

"Это и не удивительно, ведь значительная часть средств малой и средней дальности либо уничтожена, либо находится в Украине. При этом новые установки ПВО быстро не создашь, а враг на сегодняшний день их теряет больше, чем имеет возможность выработать или восстановить. При таком развитии событий россияне вынуждены делать выбор, что именно прикрывать. Потому и появляются этакие "белые пятна" в их обороне, чем мы и будем пользоваться", — подчеркивает эксперт.

Однако он добавил, что пока что массированных атак при помощи 10–20 дронов не будет. Но через некоторое время, когда производство БПЛА усилится, атаки будут регулярными.

"Сначала были единицы, а сейчас нам продемонстрировали производство большого количества такого оружия. Учитывая, что ударные украинские БПЛА большого радиуса действия доказали свою эффективность в последние атаки, в ближайшем будущем можно ожидать новых эффективных ударов в глубоком тылу врага и приятных новостей в этом направлении", — отметил Александр Коваленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине рассказали, каким дроном ударили по Питеру. По словам министра, в этом году подобных атак на Россию будет намного больше.