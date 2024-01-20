Под Брянском, где вторые сутки тушат пожар на нефтебазе, прогремели новые взрывы

Россиян взрывы будят вторую ночь подряд

В городе Клинцы Брянской области России, где до сих пор пылает пожар на нефтебазе после атаки БПЛА 19 января, снова прогремели взрывы. Власти заявили, что над районом якобы был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он добавил, что "пострадавших и разрушений в результате отбитой атаки нет".

В 6:26 местные Telegram-каналы сообщили, что "в Клинцах снова громко". Вскоре росСМИ написали, что по заявлению минобороны РФ, ПВО якобы сбило беспилотник. Ни пострадавших, ни разрушений, по заявлению ведомства нет, но на месте работают экстренные службы.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Напомним, 19 января нефтебаза в Клинцах Брянской области и Тамбовский пороховой завод подверглись атаке БПЛА. Источники в украинских спецслужбах сообщили, что их атаковали украинские беспилотники. Обе атаки являются успешной операцией Главного управления разведки Минобороны. Здание завода получило повреждения, а на нефтебазе огонь охватил 1 тысячу квадратных метров, загорелись все четыре резервуара с бензином, россияне ликвидируют последствия вторые сутки.