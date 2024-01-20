Если США не выделят помощь: в Белом доме озвучили тревожный прогноз по войне в Украине

Чиновники Белого дома все больше встревожены перспективой, "что Байден не сможет выполнить свое обещание быть рядом с Киевом столько, сколько потребуется"

Если Конгресс США не сможет достичь согласия и выделить Украине дополнительную помощь, Россия может выиграть войну за считанные недели — в лучшем случае месяцы. Отсутствие помощи Киеву также может привести к тому, что такие страны как Япония и Южная Корея, задумаются о том, чтобы "переосмыслить свои альянсы".

Об этом заявили представители Белого дома на встрече с лидерами Конгресса, которая прошла 17 января. Их слова цитирует телеканал NBC News.

На встрече присутствовали советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор разведки США Аврил Хейнс. Они предупредили, что без новой американской помощи, в ближайшие недели "Украина исчерпает определенные возможности противовоздушной обороны и артиллерии". Они также назвали сроки, когда в Украине закончатся другие виды вооружения.

Источники телеканала подчеркнули, что чиновники Белого дома все больше встревожены перспективой, "что Байден не сможет выполнить свое обещание быть рядом с Киевом столько, сколько потребуется". Кроме того, они предупредили конгрессменов, что отсутствие помощи Украине "может побудить другие страны, которые полагаются на США, включая Японию и Южную Корею, переосмыслить свои альянсы".

"Двухпартийная группа лидеров Конгресса на встрече согласилась, что предоставление помощи Украине является приоритетом национальной безопасности, но признала, что существуют разногласия относительно того, как действовать законодательно", — сказано в статье.

Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе общения с мэрами американских городов в Белом доме сообщил, что на следующей неделе Конгресс должен разработать соглашение по укреплению границ Соединенных Штатов и Мексики. Это соглашение должно открыть путь к голосованию за пакет помощи Украине и другим американским союзникам.

Более того, издание CNN со ссылкой на источники среди чиновников США сообщило, что США приняли решение передать Украине как можно больше военной помощи до января 2025 года, когда в кресло американского президента может вернуться Дональд Трамп. Обсуждение возможности передачи Киеву больших объемов военной помощи началось еще в конце 2023 года.