Украина так и не получила нужное оружие: спикер Конгресса США раскритиковал Белый дом

Украина не получила необходимые системы вооружения

Украина не получила существенную часть оружия, которое было запрошено у США и уже было профинансировано.

Как рассказал спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон в комментарии Fox News, республиканцы чуть ли не каждый день давят на Белый дом, чтобы "получить ответы на критические вопросы".

"Системы вооружений, которые запрашивались Украиной и были необходимы для того, чтобы отбросить Россию, не поставлялись", — сказал он.

По его словам, в декабре он имел возможность встретиться с президентом Владимиром Зеленским, который рассказал, что запрашиваемое оружие так и не было получено.

"Иными словами, Белый дом не оказывает даже минимально необходимой поддержки, а при этом просит все новые и новые миллиарды. Ну, пусть сначала сделает то, что не сделал", — добавил Джонсон.

По его словам, в Конгрессе должны понимать какую стратегию преследует Белый дом, где находится финальная точка войны и как Украине из нее выйти, а также почему нужное оружие не было передано до сих пор.

Напомним, президент США Джо Байден в ходе общения с мэрами американских городов в Белом доме сообщил, что на следующей неделе Конгресс должен разработать соглашение по укреплению границ Соединенных Штатов и Мексики. Это соглашение должно открыть путь к голосованию за пакет помощи Украине и другим американским союзникам.