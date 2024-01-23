"Будет самым сложным...": аналитик дал прогноз событий на фронте в 2024 году

У противника вполне могут быть попытки создания новых стратегических наступательных группировок

Первое полугодие 2024 года станет самым тяжелым не фронте, после чего ситуация начнет меняться. Сохраняется риск того, что Россия снова попытается расширить театр ведения боевых действий.

Об этом руководитель аналитического отдела фонда "Вернись живым" Антон Муравейник рассказал в интервью "Украинской правде". Он рассказал, что происходит на фронте и чего ждать Украине в 2024 году от РФ.

"Фактически противник владеет стратегической инициативой вдоль всей линии фронта уже определенный период времени. Так же по факту мы находимся в основном в обороне, что также логично в этих условиях. – Противник не отказался от попытки уничтожения нашего государства", — сказал он.

Что касается того, будет ли противника менять свою тактику в 2024 году, он ответил, что не стал бы так говорить. Скорее, будут попытки создания новых стратегических наступательных группировок. Им они нужны для начала операции по новым направлениям.

"Мы уже имеем активную зону боевых действий протяженностью ориентировочно более тысячи километров, если говорим с Харьковщины до Херсонщины. Не стоит забывать и о северном и северо-восточном направлении. Сохраняется риск того, что Россия снова попытается расширить театр ведения боевых действий", — подчеркнул Муравейник.

Также он добавил, что речь пойдет уже о том, готова ли Украина отразить новое наступление россиян, как это будет происходить, достаточно ли у страны резервов, и возводят ли украинские воины фортификационные сооружения и каким образом они делают это.

"Поэтому в 2024 году нам нужно выстоять и удержать линию фронта, набраться сил, провести реформы, пересмотреть подходы к отбору, подготовке и обучению людей, к мобилизации, рекрутингу и так далее. Акцент должен быть на подготовке людей.

В общем думаю, что сейчас нам нужно действительно становиться в оборону и не дать врагу добиться успеха", — добавил руководитель фонда.

Также он отметил важную деталь — переход к обороне не означает отказ от контратаки, контрударов. Это может быть активная оборона, и это не означает, что украинские военные не могут наносить огневые поражения по логистическим, инфраструктурным объектам в глубине наших временно оккупированных территорий и на территории России.

"2023 показал, что это очень эффективно, особенно если мы говорим о поражении противника и его объектов на территории временно оккупированного Крыма и в глубине его территорий. И я думаю, что первое полугодие 2024 будет самым сложным, а дальше будет видно…", — считает аналитик.

Самым сложным первое полугодие будет потому что РФ готовит дополнительные резервы и пока неизвестно, как она будет их применять.

"Что я имею в виду? Еще в 2022 году они объявили мобилизацию.Потом начали скопление резервов. После масштабного призыва они начали опрокидывать свои резервы даже на территорию республики Беларусь.

Там они готовили людей и вместе с тем такими действиями оказывали давление на наших европейских партнеров. В начале 2023 г. они отправили людей в наступление, но по уже существующим направлениям основных ударов. То есть это был Купянск, Кременная, Бахмут, Соледар, Угледар и так далее. То есть, они набрали много резервов и дали им базовую общевойсковую подготовку. Но этого было недостаточно, чтобы создать принципиально новые ударные группировки и открыть новый фронт или новый старый, если мы говорим о Сумской или Черниговской. И собственно вопрос в том, что им удастся сделать со своими резервами сейчас?", — объяснил собеседник издания.

Муравейник подчеркнул, что если говорить об обороне, то это также означает, что Украина отдаем противнику опеделенную инициативу. То есть, он сможет диктовать нам свои условия и мы будем реагировать на это. В таких условиях возрастает роль разведывательной работы. Пока не ведутся активные наступательные действия, враг может более гибко маневрировать своими резервами, может выбирать, какое направление будет для него приоритетным.

"С одной стороны, мы должны реагировать и отвечать на то, что он нам диктует.

С другой стороны, разведка достаточно развита, поле боя фактически прозрачно. Из-за насыщения поля боя сенсорами, средствами оптической, электронной, радиоэлектронной, радиотехнической разведки фактически почти невозможно пропустить накопление противника или сил противником.

В этом и есть особенность этой фазы войны, что и наступать, и концентрировать войска в одном месте очень тяжело. Потому что это однозначно приводит к попытке поражения сил, будь то наши силы или силы противника", — добавил Муравейник.

Он считает, что если подвести все данные, то у Украины нет другого выхода, как быть в активной обороне. При этом воины должны наносить максимальное поражение силам и средствам противника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов сделал свой прогноз на 2024 год. Он оказался слишком сдержанным и лаконичным.