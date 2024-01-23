"Буде найскладнішим...": аналітик дав прогноз подій на фронті у 2024 році

У противника цілком можуть бути спроби створення нових стратегічних наступальних угруповань

Перше півріччя 2024 року стане найважчим на фронті, після чого ситуація почне змінюватися. Зберігається ризик того, що Росія знову намагатиметься розширити театр ведення бойових дій.

Про це керівник аналітичного відділу фонду "Повернися живим" Антон Муравейник розповів в інтерв’ю "Українській правді". Він розповів, що відбувається на фронті й на що чекати Україні у 2024 році від РФ.

"Фактично противник володіє стратегічною ініціативою вздовж усієї лінії фронту вже певний період часу. Так само по факту ми перебуваємо здебільшого в обороні, що також логічно в цих умовах. Противник не відмовився від спроби знищення нашої держави", — сказав він.

Що стосується того, чи буде противника змінювати свою тактику у 2024 році, він відповів, що не став би так говорити. Скоріше будуть спроби створення нових стратегічних наступальних угруповань. Їм вони потрібні для початку операції у нових напрямках.

"Ми вже маємо активну зону бойових дій протяжністю орієнтовно більше ніж тисяча кілометрів, якщо говоримо з Харківщини до Херсонщини. Не варто забувати й про північний і північно-східний напрямок. Зберігається ризик того, що Росія знову спробує розширити театр ведення бойових дій", — наголосив Муравейник.

Також він додав, що мова піде вже про те, чи готова Україна відобразити новий наступ росіян, як це відбуватиметься, чи достатньо у країни резервів, і чи українські воїни зводять фортифікаційні споруди і яким чином вони роблять це.

Тому у 2024 році нам потрібно вистояти та утримати лінію фронту, набратися сил, провести реформи, переглянути підходи до відбору, підготовки та навчання людей, до мобілізації, рекрутингу тощо. Акцент має бути на підготовці людей.

Загалом думаю, що зараз нам потрібно справді ставати в оборону і не дати ворогові досягти успіху", — додав керівник фонду.

Також він наголосив на важливій деталі — перехід до оборони не означає відмову від контратаки, контрударів. Це може бути активна оборона, і це не означає, що українські військові не можуть завдавати вогневих поразок по логістичним, інфраструктурним об’єктам у глибині наших тимчасово окупованих територій та на території Росії.

"2023 показав, що це дуже ефективно, особливо якщо ми говоримо про поразку противника та його об’єктів на території тимчасово окупованого Криму та в глибині його територій. І я думаю, що перше півріччя 2024 року буде найскладнішим, а далі буде видно…", — вважає аналітик.

Найскладнішим перше півріччя буде тому, що РФ готує додаткові резерви й поки невідомо, як вона їх застосовуватиме.

"Що я маю на увазі? Ще у 2022-му році вони оголосили мобілізацію. Потім почали накопичення резервів. Після масштабного призову вони почали перекидати свої резерви навіть на територію республіки Білорусь.

Там вони готували людей і водночас такими діями здійснювали тиск на наших європейських партнерів. На початку 2023 року вони відправили людей в наступ, але по вже існуючих напрямках основних ударів. Тобто це був Куп'янськ, Кремінна, Бахмут, Соледар, Вугледар і так далі.

Тобто вони набрали багато резервів і дали їм базову загальновійськову підготовку. Але цього було недостатньо, щоб створити принципово нові ударні угруповання і відкрити новий фронт або новий старий, якщо ми говоримо про Сумщину чи Чернігівщину. І, власне, питання в тому, що їм вдасться зробити зі своїми резервами зараз?", — пояснив співрозмовник видання.

Муравейник наголосив, що якщо говорити про оборону, то це також означає, що Україна віддає противнику певну ініціативу. Тобто він зможе диктувати нам свої умови й ми реагуватимемо на це. У таких умовах зростає роль розвідувальної роботи. Поки не ведуться активні наступальні дії, ворог може гнучкіше маневрувати своїми резервами, може вибирати, який напрямок буде для нього пріоритетним.

"З одного боку, ми маємо реагувати та відповідати на те, що він нам диктує.

З іншого боку, розвідка розвинена, поле бою фактично прозоре. Через насичення поля бою сенсорами, засобами оптичної, електронної, радіоелектронної, радіотехнічної розвідки практично неможливо пропустити накопичення противника чи сил противником.

У цьому і є особливість цієї фази війни, як і наступати, і концентрувати війська одному місці дуже важко. Тому що це однозначно призводить до спроби поразки сил, будь то наші сили чи сили противника", — додав Муравейник.

Він вважає, що якщо підвести всі дані, то Україна не має іншого виходу, як бути в активній обороні. При цьому воїни повинні завдавати максимальної поразки силам і засобам супротивника.

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