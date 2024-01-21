Стриманий, але оптимістичний: Буданов зробив прогноз на 2024-ий рік

Глава розвідки відмовився робити сміливі прогнози

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов озвучив свій прогноз на 2024 рік. Його заява була стриманою, але оптимістичною.

Про це він розповів в інтерв’ю Financial Time. Журналісти зазначили, що, повертаючись до теми війни, глава розвідки відмовився робити сміливі прогнози на 2024 рік.

"Ні. Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їх", — зазначив глава ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов говорив, що останнім часом втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли. При цьому зусилля росіян, що тривають з осені 2023 року, на східному фронті не дали жодного прориву зараз.

Раніше ми писали про те, що глава української військової розвідки Кирило Буданов дав широке інтерв’ю газеті Le Monde, в якому розповів не лише про ситуацію на фронті, а також про допущені помилки. Головні заяви з розмови голови ГУР із журналістами зібрав "Телеграф". Зауважимо, що Буданов вкотре наголосив, що РФ пропагує, що веде війну "проти НАТО".