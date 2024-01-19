Втрати росіян значно зросли: Буданов назвав напрямок

Загарбники зазнають великих втрат без видимих результатів

Останнім часом втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли. При цьому зусилля росіян, що тривають з осені 2023 року, на східному фронті не дали жодного прориву зараз.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі Financial Times. Він прокоментував інформацію американської розвідки про втрати РФ, яку було оприлюднено у грудні 2023 року.

У Штатах стверджували, що з початку штурмів у районі Авдіївки окупанти у жовтні втратили понад 13 тисяч людей на цьому напрямі. Також вони втратили 220 бойових машин.

Глава ГУР наголосив, що ці цифри значно зросли за останні тижні. Проте докладнішу інформацію він розкривати не став.

Водночас, один із західних чиновників у коментарі FT сказав, що в листопаді російські окупанти втрачали в середньому по тисячі солдатів пораненими і загиблими в день. Водночас він уточнив, що Україна довкола Авдіївки займала "сильну оборонну позицію".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку грудня 2023 року OSINT-аналітики проекту Oryx заявили, що втрати російських окупантів за останній тиждень листопада були в 3-6 разів більші, ніж втрати ЗСУ.