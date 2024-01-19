Потери россиян значительно выросли: Буданов назвал направление

Захватчики несут большие потери без видимых результатов

В последнее время потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно выросли. При этом продолжающиеся с осени 2023 года усилия россиян на восточном фронте не дали ни одного прорыва в настоящий момент.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Financial Times. Он прокомментировал информацию американской разведки о потерях РФ, которая была обнародована в декабре 2023 года.

В Штатах утверждали, что с начала штурмов в районе Авдеевки оккупанты в октябре потеряли более 13 тысяч человек на данном направлении. Также они потеряли 220 боевых машин.

Глава ГУР подчеркнул, что эти цифры значительно выросли за последние недели. Однако более подробную информацию он раскрывать не стал.

В то же время один из западных чиновников в комментарии FT сказал, что в ноябре российские оккупанты теряли в среднем по тысяче солдат ранеными и погибшими в день. Вместе с тем он уточнил, что Украина вокруг Авдеевки занимала "сильную оборонную позицию".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале декабря 2023 OSINT-аналитики проекта Oryx заявили, что потери российских оккупантов за последнюю неделю ноября были в 3-6 раз больше, нежели потери ВСУ.