Сдержанный, но оптимистичный: Буданов сделал прогноз на 2024-ый год

Глава разведки отказался делать смелые прогнозы

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов озвучил свой прогноз на 2024-ый год. Его заявление было сдержанным, но оптимистичным.

Об этом он рассказал в интервью Financial Time. Журналисты отметили, что возвращаясь к теме войны, глава разведки отказался делать смелые прогнозы на 2024 год.

"Нет. Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их", — отметил глава ГУР.

Напомним, ранее Буданов говорил, что в последнее время потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно выросли. При этом продолжающиеся с осени 2023 года усилия россиян на восточном фронте не дали ни одного прорыва в настоящий момент.

Ранее мы писали о том, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов дал пространное интервью газете Le Monde, в котором рассказал не только о ситуации на фронте, а также о допущенных ошибках. Главные заявления из разговора главы ГУР с журналистами собрал "Телеграф". Заметим, что Буданов в очередной раз подчеркнул, что РФ пропагандирует, что ведет войну "против НАТО".