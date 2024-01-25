Дісталося будинкам і не тільки: наслідки нічної атаки на Одесу (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки дронової атаки

Ввечері 24 січня російські військові атакували Одесу безпілотниками у дві хвилі. Спочатку після вибуху в одній з багатоповерхівок зайнялася пожежа. Після відбою повітряної тривоги атака повторилася. Пошкоджень зазнали цивільна та соціальна інфраструктури. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов і кореспонденти "Суспільного".

За словами мера, в Приморському районі пошкоджень зазнали житлові будинки, на щастя, без жертв. Допомогу постраждалим було надано на місці.

"Щиро дякую нашим рятувальникам — як і завжди, вони приходять на допомогу першими та рятують людей. Міські служби стануть до роботи після отримання дозволу оперативних служб", — написав він.

Окрім цього, за інформацією кореспондентів "Суспільного", в Одесі є влучання в промисловий об'єкт і соціальної інфраструктури.

Атака на Одесу 24 січня - Фото Суспільне

Атака на Одесу 24 січня - Фото Суспільне

Атака на Одесу 24 січня - Фото Суспільне

Атака на Одесу 24 січня - Фото Суспільне

Атака на Одесу 24 січня - Фото Суспільне

Також були пошкоджені житлова багатоповерхівка та меблевий склад, повідомили у поліції. Правоохоронці фіксують наслідки дронової атаки.

Наслідки атаки - ГУНП в Одеській області

Наслідки атаки - ГУНП в Одеській області

Наслідки атаки - ГУНП в Одеській області

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк каже, що дрони були випущені переважно з моря, намагаючись обійти системи ППО, "Шахеди" летіли низько.

"Сили ППО відпрацювали по 6 цілях. Вони знищені. Тобто, повітряна атака з 7 дронів мала досить високі результати протиповітряної оборони", — сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

В Повітряних силах пишуть, що в результаті бойової роботи знищено в цілому 11 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.

"Вибух, мене вдарив холодильник, що відчинився, і я відразу побігла до мами, мама лежить під ковдрою вся в склі. Вилетіла стіна", — каже очевидиця.

Понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, приборкували вогонь, розбирали завали. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

Раніше "Телеграф" писав, що німецький генерал розповів, чого хоче домогтися РФ масованими ударами. Першою ціллю він назвав ослаблення української ППО шляхом перенасичення.