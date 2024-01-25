Досталось домам и не только: последствия ночной атаки на Одессу (фото)

Правоохранители фиксируют последствия дроновой атаки

Вечером 24 января военные РФ атаковали Одессу беспилотниками в две волны. Сначала после взрыва в одной из многоэтажек загорелся пожар. После отбоя воздушной тревоги атака повторилась. Повреждения получили гражданская и социальная инфраструктура. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов и корреспонденты "Суспільного".

По словам мэра, в Приморском районе повреждения получили жилые дома, к счастью, без жертв. Помощь пострадавшим была оказана на месте.

"Благодарю наших спасателей — как всегда, они приходят на помощь первыми и спасают людей. Городские службы приступят к работе после получения разрешения оперативных служб", — написал мэр Труханов.

Кроме этого, по информации корреспондентов "Суспільного", в Одессе есть попадание в промышленный объект и социальную инфраструктуру.

Атака на Одессу 24 января — Фото Суспільного

Атака на Одессу 24 января — Фото Суспільного

Атака на Одессу 24 января — Фото Суспільного

Атака на Одессу 24 января — Фото Суспільного

Атака на Одессу 24 января — Фото Суспільного

Также была повреждена жилая многоэтажка и мебельный склад, сообщили в полиции. Правоохранители фиксируют последствия дроновой атаки.

Последствия атаки – ГУНП в Одесской области

Последствия атаки – ГУНП в Одесской области

Последствия атаки – ГУНП в Одесской области

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк говорит, что дроны были выпущены преимущественно с моря, пытаясь обойти системы ПВО, "Шахеды" летели низко.

"Силы ПВО отработали по 6 целям. Они уничтожены. То есть, воздушная атака из 7 дронов имела достаточно высокие результаты противовоздушной обороны", — сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В Воздушных силах пишут, что в результате боевой работы уничтожено в общей сложности 11 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

"Взрыв, меня ударил открывшийся холодильник, и я сразу побежала к маме, мама лежит под одеялом вся в стекле. Вылетела стена", — говорит очевидец.

Более 80 спасателей одновременно работали по разным адресам, разбирали завалы. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Ранее "Телеграф" писал, что немецкий генерал рассказал, чего хочет добиться РФ массированными ударами. Первой цельюон назвал ослабление украинской ПВО путем перенасыщения.