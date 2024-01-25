В Одессе беспилотники террористов прилетели по гражданским зданиям: есть пострадавшие и разрушения

Пострадали не менее двух гражданских людей

В Одессе во время второй за вечер 24 января атаки беспилотников, которые запустили по городу российские террористы, обломки упали на гражданские здания – жилые дома и инфраструктуру. В результате падения есть разрушения, пострадали жители города.

Об этом сообщают местные каналы в Telegram. Информацию подтвердил мэр города Геннадий Труханов.

"В результате атаки шахедов в Хаджибейском районе изуродована жилая многоэтажка, также выгорели складские помещения. Один пострадавший доставлен в городскую больницу с ожогами, находится в состоянии средней тяжести. Другой — получил ушиб при падении, также оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Предварительно известно, что во время второй воздушной тревоги обломки БПЛА (или беспилотник) попали в двухэтажный жилой дом и инфраструктурные здания. В результате образовались завалы, по данным каналов, из здания извлекли двух пострадавших женщин. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Издание "Думская" опубликовало фото обломков БПЛА, валяющихся во дворе жилого дома, атакованного террористами.

Тем временем в городе Туапсе в Краснодарском крае России возник масштабный пожар на нефтебазе или на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в городе. Перед этим сообщалось о взрывах и работе российской противовоздушной обороны.

Также ночь на среду, 24 января, в российском городе Орел, где недавно дроны атаковали нефтебазу, выдалась громкой. Местные слышали взрывы, а представители власти заявили об атаке беспилотников.