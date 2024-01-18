Россияне модернизировали крылатые ракеты Х-101: в ГУР объяснили, как и зачем

Террористы не остановятся сами по себе, Украина должна развивать собственные ПВО и ВПК

Российские террористы очень быстро учатся воевать в Украине, модернизируя свое вооружение с учетом реалий поля боя. В частности, крылатые ракеты Х-101, которыми террористы обстреливали Украину в 2023 году, значительно отличаются от ракет, которыми они били в 2022 году.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на дискуссионной программе в Давосе, пишет "Интерфакт-Украина". Скибицкий подчеркнул, что враг очень быстро учится.

"Я вам просто приведу пример: те же крылатые ракеты Х-101 – это совсем другие, чем применявшиеся в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой в виде тепловых ловушек", – сказал он. .

На этом фоне, отметил Скибицкий, Украина должна развивать собственную противовоздушную оборону, собственный военно-промышленный комплекс, равно зависит от другого. Российские террористы не остановятся сами по себе.

"Мы должны развивать все: и противовоздушную оборону, и заботиться о защите ВПК, и чтобы она давала продукцию, и мы должны принимать, в частности, и контрнаступательные меры для того, чтобы не допустить потерь территорий. И опыт 2023 года нам это показал", – резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время атаки дронами в ночь на 17 января украинские военные впервые применили систему ПВО проекта FrankenSAM. С помощью нее был сбит вражеский дрон с расстояния 9 км.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, приоритетом Украины на 2024 год будет лишение России контроля над небом. Но для этого нужно получить оружие и самолеты.