В Одесі безпілотники терористів прилетіли по цивільних будівлях: є постраждалі та руйнування
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Постраждало щонайменше двоє цивільних людей
В Одесі під час другої за вечір 24 січня атаки безпілотників, які запустили по місту російські терористи, уламки впали на цивільні будівлі – жилі будинки та інфраструктуру. Внаслідок падіння є руйнування, постраждали мешканці міста.
Про це повідомляють місцеві канали у Telegram. Інформацію підтвердив мер міста Геннадій Труханов.
"Внаслідок атаки шахедами в Хаджибейському районі понівечена житлова багатоповерхівка, також вигоріли складські приміщення. Один постраждалий доставлений в міську лікарню з опіками, перебуває в стані середньої тяжкості. Інший — отримав забій при падінні, також надана медична допомога", – сказано у повідомленні.
Попередньо відомо, що під час другої повітряної тривоги уламки БПЛА (або безпілотник) влучили у двоповерховий жилий дім та інфраструктурні будівлі. Внаслідок цього утворилися завали, за даними каналів, з будівлі витягли двох постраждалих жінок. Наразі рятувальна операція продовжується.
Видання "Думская" опублікувало фото уламків БПЛА, які валяються у дворі жилого будинку, атакованого терористами.
Тим часом в місті Туапсе у Краснодарському краї Росії виникла масштабна пожежа на нафтобазі або на нафтопереробному заводі, який розташований у місті. Перед цим повідомлялося про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони.
Також ніч проти середи, 24 січня, у російському місті Орел, де нещодавно дрони атакували нафтобазу, видалась гучною. Місцеві чули вибухи, а представники влади заявили про атаку безпілотників.