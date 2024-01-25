В Одесі безпілотники терористів прилетіли по цивільних будівлях: є постраждалі та руйнування

Постраждало щонайменше двоє цивільних людей

В Одесі під час другої за вечір 24 січня атаки безпілотників, які запустили по місту російські терористи, уламки впали на цивільні будівлі – жилі будинки та інфраструктуру. Внаслідок падіння є руйнування, постраждали мешканці міста.

Про це повідомляють місцеві канали у Telegram. Інформацію підтвердив мер міста Геннадій Труханов.

"Внаслідок атаки шахедами в Хаджибейському районі понівечена житлова багатоповерхівка, також вигоріли складські приміщення. Один постраждалий доставлений в міську лікарню з опіками, перебуває в стані середньої тяжкості. Інший — отримав забій при падінні, також надана медична допомога", – сказано у повідомленні.

Попередньо відомо, що під час другої повітряної тривоги уламки БПЛА (або безпілотник) влучили у двоповерховий жилий дім та інфраструктурні будівлі. Внаслідок цього утворилися завали, за даними каналів, з будівлі витягли двох постраждалих жінок. Наразі рятувальна операція продовжується.

Видання "Думская" опублікувало фото уламків БПЛА, які валяються у дворі жилого будинку, атакованого терористами.

Тим часом в місті Туапсе у Краснодарському краї Росії виникла масштабна пожежа на нафтобазі або на нафтопереробному заводі, який розташований у місті. Перед цим повідомлялося про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони.

Також ніч проти середи, 24 січня, у російському місті Орел, де нещодавно дрони атакували нафтобазу, видалась гучною. Місцеві чули вибухи, а представники влади заявили про атаку безпілотників.