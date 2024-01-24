У Туапсе горить нафтобаза: місцеві скаржаться на українські безпілотники (фото та відео)

Ймовірно, українські безпілотники атакували нафтобазу, або нафтопереробний завод.

В місті Туапсе у Краснодарському краї Росії виникла масштабна пожежа на нафтобазі. Перед цим повідомлялося про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони.

Про це пишуть місцеві канали. Також опубліковані фото та відео пожежі, яка зараз відбувається на атакованому об'єкті.

За іншими даними, це може горіти не нафтобаза, а нафтопереробний завод. Ймовірно, об'єкт атакували українські ударні безпілотники. Місцева влада поки що ніяк не прокоментувала вибухи, а тим часом місцеві вже пишуть, що це могли бути саме БПЛА.

Цікаво, що від Туапсе до лінії бойового зіткнення в Україні – понад 500 кілометрів, якщо проводити пряму лінію. Тобто, долетіти та вдарити по об'єкту могли безпілотники дальнього радіуса дії на кшталт "Бобра".

Нагадаємо, Росію, яка веде жорстоку війну в Україні, переслідують невдачі — днями в Самарі палав ринок, а 24 січня сталася масштабна пожежа в Челябінській області. Там горіла меблева фабрика.

19 січня в центрі Челябінська вже горів великий ринок "Східне місто", перед пожежею було чути вибухи. Пожежа почалася після закриття ринку. Вогонь швидко поширився територією. Пожежники не одразу змогли знайти колодязі-гідранти, адже вони опинилися під снігом.

Також ніч проти середи, 24 січня, у російському місті Орел, де нещодавно дрони атакували нафтобазу, видалась гучною. Місцеві чули вибухи, а представники влади заявили про атаку безпілотників.