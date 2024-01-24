В Туапсе горит нефтебаза: местные жалуются на украинские беспилотники (фото и видео)

Вероятно, украинские беспилотники атаковали нефтебазу или нефтеперерабатывающий завод.

В городе Туапсе в Краснодарском крае России возник масштабный пожар на нефтебазе. Перед этим сообщалось о взрывах и работе российской противовоздушной обороны.

Об этом пишут местные каналы. Также опубликованы фото и видео пожара, который сейчас происходит на атакуемом объекте.

По другим данным, это может гореть не нефтебаза, а нефтеперерабатывающий завод. Вероятно, объект атаковали украинские ударные беспилотники. Местные власти пока никак не прокомментировали взрывы, а между тем местные пишут, что это могли быть именно БПЛА.

Интересно, что от Туапсе до линии боевого столкновения в Украине более 500 километров, если проводить прямую линию. То есть долететь и ударить по объекту могли беспилотники дальнего радиуса действия типа "Бобра".

Напомним, Россию, ведущую жестокую войну в Украине, преследуют неудачи — на днях в Самаре пылал рынок, а 24 января произошел масштабный пожар в Челябинской области. Там горела мебельная фабрика.

19 января в центре Челябинска уже горел большой рынок "Восточный город", перед пожаром были слышны взрывы. Пожар начался после закрытия рынка. Огонь быстро распространился по территории. Пожарные не сразу смогли найти колодцы-гидранты, ведь они оказались под снегом.

Также ночь на среду, 24 января, в российском городе Орел, где недавно дроны атаковали нефтебазу, выдалась громкой. Местные слышали взрывы, а представители власти заявили об атаке беспилотников.