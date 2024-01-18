Готував екотеракт на Одещині: СБУ затримала студента-шпигуна (фото та відео)

Він влаштувався таксистом, щоб знімати локації хімскладів

Служба безпеки України затримала російського шпигуна, який передав окупантам координати військових об’єктів на Одещині. Крім того, він шукав склади із пестицидами для здійснення екологічного теракту.

Шпигуном виявився студент одного з одеських університетів, якого російська розвідка завербувала восени минулого року. Про це повідомляє пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними прокуратури, одесит проводив розвідку щодо місць розташування військових об’єктів, а також переміщення та базування військових та техніки ЗСУ у своїй області, отримуючи за це гроші.

Всю інформацію він передавав ворогові через Telegram. Окупанти згодом завдавали по цих об’єктах ракетних ударів.

В СБУ стверджують, що головним завданням шпигуна була передача координат із місць, де зберігаються токсичні речовини. Зокрема, із пестицидами.

Щоб отримати всю необхідну ворогові інформацію, чоловік влаштувався таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації.

Українським силовикам він попався під час виконання завдання. У шпигуна вилучили гаджети, які він використав для роботи на ворога.

Студент зливав дані ворогові через Telegram

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах військового стану). Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", — йдеться в повідомленні.

СБУ розповіла деталі затримання

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ викрила 55-річного тренера з легкої атлетики, який працював на ФСБ Росії. Він за день пробігав до 50 км на Хмельниччині, щоб передавати інформацію про ЗСУ в рф. Також співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який передавав інформацію про ЗСУ на півдні України. Він обіймав посаду головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА.