Готовил экотеракт в Одесской области: СБУ задержала студента-шпиона (фото и видео)

Он устроился таксистом, чтобы снимать локации химскладов

Служба безопасности Украины задержала российского шпиона, который передал оккупантам координаты военных объектов в Одесской области. Кроме того, он искал склады с пестицидами для осуществления экологического теракта.

Шпионом оказался студент одного из одесских университетов, которого российская разведка завербовала осенью прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Офис генпрокурора.

По данным прокуратуры, одессит проводил разведку относительно мест расположения военных объектов, а также перемещения и базирования военных и техники ВСУ в своей области, получая за это деньги.

Всю информацию он передавал врагу через Telegram. Оккупанты впоследствии наносили по этим объектам ракетные удары.

В СБУ утверждают, что главной задачей шпиона была передача координат с мест, где хранятся токсичные вещества. В частности, с пестицидами.

Чтобы получить всю необходимую врагу информацию, мужчина устроился таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локации.

Украинским силовикам он попался во время выполнения задания. У шпиона изъяли гаджеты, которые он использовал для работы на врага.

Студент сливал данные врагу через Telegram

"На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — говорится в сообщении.

СБУ рассказали детали задержания

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ разоблачила 55-летнего тренера по легкой атлетике, который работал на ФСБ рф. Он за день пробегал до 50 км в Хмельницкой области, чтобы передавать информацию об ВСУ в РФ. Также сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который передавал информацию о ВСУ на юге Украины. Он занимал должность главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА.