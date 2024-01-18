Готовил экотеракт в Одесской области: СБУ задержала студента-шпиона (фото и видео)
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Он устроился таксистом, чтобы снимать локации химскладов
Служба безопасности Украины задержала российского шпиона, который передал оккупантам координаты военных объектов в Одесской области. Кроме того, он искал склады с пестицидами для осуществления экологического теракта.
Шпионом оказался студент одного из одесских университетов, которого российская разведка завербовала осенью прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Офис генпрокурора.
По данным прокуратуры, одессит проводил разведку относительно мест расположения военных объектов, а также перемещения и базирования военных и техники ВСУ в своей области, получая за это деньги.
Всю информацию он передавал врагу через Telegram. Оккупанты впоследствии наносили по этим объектам ракетные удары.
В СБУ утверждают, что главной задачей шпиона была передача координат с мест, где хранятся токсичные вещества. В частности, с пестицидами.
Чтобы получить всю необходимую врагу информацию, мужчина устроился таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локации.
Украинским силовикам он попался во время выполнения задания. У шпиона изъяли гаджеты, которые он использовал для работы на врага.
"На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ разоблачила 55-летнего тренера по легкой атлетике, который работал на ФСБ рф. Он за день пробегал до 50 км в Хмельницкой области, чтобы передавать информацию об ВСУ в РФ. Также сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который передавал информацию о ВСУ на юге Украины. Он занимал должность главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА.