Готовил блэкаут в Киеве: СБУ задержала диверсанта-"вагнеровца" (видео)

Террористом оказался гражданин Беларуси

Служба безопасности Украины задержала боевика ЧВК "Вагнера", которого разведка РФ "забросила" в Украину. Он должен был подготовить удары по Киеву.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным спецслужбы, "вагнеровец" должен был прибыть из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак России по энергетической инфраструктуре Украины. Цель — обесточить Киев.

Впрочем, сотрудники СБУ об этом узнали еще когда боевик находился в Беларуси.

"С тех пор украинская спецслужба поэтапно задокументировала его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место диверсии в Украине", — говорится в сообщении.

В результате злоумышленник был задержан "на горячем", когда пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию. По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.

"Как установило расследование, задержан гражданин белоруси, который входит в агентурный аппарат российского ГРУ. С 2014 по 2017 год иностранец находился в составе террористических группировок "л/днр" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения России боевик вступил в российскую частную военную компанию "Вагнер", в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки. Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины", — сообщает СБУ.

Теперь задержанному готовят подозрение по двум статьям: диверсия и участие в террористической группе или террористической организации.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ задержала владельца одного из крупнейших агрохолдингов.