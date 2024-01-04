Одну из крупнейших компаний в Украине уличили в "спасении" российских военных: детали от СБУ

Злоумышленникам может грозить до 12 лет тюрьмы

В Киевской области разоблачили предприятие, которое в период полномасштабного вторжения поставляло в Россию средства тактической медицины. Впоследствии эти средства передавали российским военным.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. В организации сделки подозревают владельца одной из крупнейших компаний в Украине, которые изготавливают изделия из пластмассы и резины, в том числе и для военного снаряжения.

Согласно документам, которые были изъяты во время обысков, поставки осуществлялись в период с 2022 года по 2023 года. За это время злоумышленники доставили несколько партий тактических жгутов и бинтов на общую сумму более 40 млн гривен.

Нелегальный маршрут проходил не напрямую из Украины в РФ, а через одну из европейских стран. В ней была создана подконтрольная фирма, которая заказывала у украинского предприятия товар якобы для продажи в ЕС. Но на самом деле товар отправляли в РФ, где он попадал в подсанкционные компании, которые занимались поставками амуниции для российских войск.

Таким образом украинские средства тактической медицины попадали в аптечки российских оккупантов или попадали в госпитали на временно оккупированных территориях.

Для маскировки своей преступной деятельности владелец украинской компании пиарил себя в качестве волонтера, который передает медицинские товары бойцам ВСУ. Во время обысков специалисты СБУ обнаружили мобильные телефоны, которые использовались для сделок, документы и компьютеры с доказательствами сделок.

Следователи СБУ сообщили главе компании о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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