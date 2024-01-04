Одну з найбільших компаній в Україні викрили у "порятунку" російських військових: деталі від СБУ

Зловмисникам може загрожувати до 12 років ув’язнення

На Київщині викрили підприємство, яке в період повномасштабного вторгнення постачало до Росії засоби тактичної медицини. Згодом ці засоби передавали російським військовим.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. В організації угоди підозрюють власника однієї з найбільших компаній в Україні, які виготовляють вироби із пластмаси та гуми, у тому числі й для військового спорядження.

Згідно з документами, які були вилучені під час обшуків, постачання здійснювалось у період з 2022 року по 2023 рік. За цей час зловмисники доставили кілька партій тактичних джгутів та бинтів на загальну суму понад 40 млн гривень.

Нелегальний маршрут проходив не безпосередньо з України до РФ, а через одну із європейських країн. У ній було створено підконтрольну фірму, яка замовляла в українського підприємства товар нібито для продажу в ЄС. Але насправді товар відправляли до РФ, де він потрапляв у підсанкційні компанії, які займалися постачанням амуніції для російських військ.

Таким чином українські засоби тактичної медицини потрапляли до аптечок російських окупантів або потрапляли до шпиталів на тимчасово окупованих територіях.

Для маскування своєї злочинної діяльності власник української компанії піарив себе як волонтер, який передає медичні товари бійцям ЗСУ. Під час обшуків фахівці СБУ виявили мобільні телефони, які використовувалися для операцій, документи та комп’ютери з доказами угод.

Слідчі СБУ повідомили голові компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (допомога державі-агресору, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що СБУ знайшла блогерів, які знімали роботу ППО. Наразі їм може загрожувати до 12 років в’язниці.