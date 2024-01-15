Готував блекаут у Києві: СБУ затримала диверсанта-"вагнерівця" (відео)

Терористом виявився громадянин Білорусі

Служба безпеки України затримала бойовика ПВК "Вагнера", якого розвідка РФ "закинула" в Україну. Він мав підготувати удари по Києву.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. За даними спецслужби, "вагнерівець" мав прибути з Білорусі до Рівненщини для коригування повітряних атак Росії по енергетичній інфраструктурі України. Мета – знеструмити Київ.

Втім, співробітники СБУ про це дізналися ще коли бойовик перебував у Білорусі.

"Як встановило розслідування, затриманим є громадянин білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру. З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «л/днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.

Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України", — повідомляє СБУ.

Наразі затриманому готують підозру за двома статтями: диверсія та участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ затримала власника одного із найбільших агрохолдингів.