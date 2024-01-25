Росія намагається знайти діри у ППО України: в Пентагоні зробили тривожну заяву

Росіяни проводять комбіновані атаки та намагаються змусити Україну витрачати зенітні ракети

Російські терористи намагаються промацувати українську систему протиповітряної оборони у пошуках дір та неприкритих місць. На думку терористів, такі прогалини могли з'явитися там після того, як США призупинили військову допомогу Україні.

Про це сказала на брифінгу заступниця міністра оборони США із міжнародної безпеки Селесте Валландер, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Вона зазначила, що останні атаки терористів були комбіновані.

Росіяни намагаються використовувати поєднання з балістичних та крилатих ракет та безпілотників, вишукуючи вразливі райони. Одночасно російські терористи намагаються змусити Україну витрачати на відбиття цих нападів дефіцитні зенітні ракети.

"Поки їм це не вдалося. За останні кілька років українці мають великий досвід того, як протистояти російським нападам", – зазначила заступниця міністра.

За її словами, США змусили союзників активізуватися задля допомоги Україні – щоб допомогти українцям подолати нестачу певних видів озброєнь, зокрема тих, які не виробляють на українській території. Проте навіть попри залучення союзників Київ залишається стурбованим – українські генерали прямо кажуть, що підрозділи не мають необхідних запасів боєприпасів, визнала Валландер.

Як повідомлялося раніше, під час зустрічі "Рамштайн" глава Міноборони Рустем Умеров повідомив, що росіяни постійно намагаються знайти слабкі місця в українській обороні на землі та оминути ППО. При цьому він зазначив, що завдяки інтеграції технологій, навчання, точного прийняття рішень та координації можна перехитрити ворога, застосувавши асиметричний підхід.

За оцінками західних аналітиків, те, що Україна змогла нейтралізувати два десятки ракет РФ засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а не ППО, вказує на переломний момент у питанні захисту неба. Україна заявила публічно про високий результат перехоплення згодом після атаки, яка відбулась 13 січня.