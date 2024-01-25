Россияне возобновили наступление на одном из направлений: где больше всего атаковал враг (карта)

Украинские военные отразили все атаки

За прошедшие сутки, 24 января, на фронте произошло 58 боевых столкновений. По сравнению с 23 января количество вражеских атак несколько увеличилось.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 25 января. Больше всего боевых столкновений произошло на Авдеевском и Лиманском и Марьинском направлениях.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки оккупантов вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Напомним, руководитель аналитического отдела фонда "Вернись живым" Антон Муравейник прогнозирует, что первое полугодие 2024 года станет самым тяжелым на фронте, после чего ситуация начнет меняться. Сохраняется риск того, что Россия снова попытается расширить театр ведения боевых действий.