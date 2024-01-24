Повреждены дома, кафе и аптеки: эксклюзивные фото и видео последствий удара РФ по Харькову

От этой атаки пострадали 9 человек

В течение 23 января, россияне трижды ударили по Харькову. Ночью они атаковали центр города — под удар попал Киевский район.

На месте побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фото и видео последствий российских ударов.

Согласно последним данным от этой атаки пострадали 9 человек, в том числе 4-летний ребенок. Как сообщил глава области Олег Синегубов, разрушено научное учреждение, ракета С-300 попала прямо в крышу здания.

Он подчеркнул что под удар россиян попала исключительно гражданская инфраструктура. Повреждены жилые дома, офисные помещения, кафе, аптеки и другие здания.

Напомним, от ракетного удара россиян по Харькову утром 23 января погибло 8 человек, среди них ребенок. Ранения получил 51 житель города. Повреждены более 30 жилых домов, выбито около тысячи окон. В 20 домах вынуждены были отключить отопление, в 14 — электричество, в 12 — газоснабжение. Это была вторая атака за несколько часов — перед этим, около 4 утра россияне ударили ракетой по этому же месту, когда они нанесли повторный удар в 7 утра, там работали спасатели.

Как сообщал "Телеграф", в результате массированной ракетной атаки утром во вторник, 23 января, в разных городах Украины погибли 9 человек. Еще десятки пострадали.