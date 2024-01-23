Ракетные удары по Киеву, Харькову и Павлограду: сколько людей погибло (обновлено)

Информация о пострадавших продолжает поступать

В результате массированной ракетной атаки утром во вторник, 23 января, в разных городах Украины погибли 5 человек. Также сообщается о десятках пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что спасатели обследуют поврежденные строения, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления.

В Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаров – в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что в результате российской ракетной атаки по состоянию на 09:20 в столице 18 пострадавших. Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Одному 13-летнему парню и четырем взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Также он опроверг информацию о гибели женщины, о чем сообщалось ранее. По словам городского головы, женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Пострадавшая живая.

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что по состоянию на 09:00 в Киеве один человек погиб и еще 14 ранены (большинство – с минно-взрывными травмами). Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В Киевской области спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины 56 и 40 лет. 35 человек получили ранения. Среди них двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находятся 5 человек. В то же время, по данным МВД, в Харькове погибли 3 человека.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Павлограде в результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, погибли 2 человека. Также есть пострадавшие.

Позже он уточнил, что в Павлограде по состоянию на 08:17 погиб один человек. По словам Лысака, еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь, он живой.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 29 декабря 2023 года россияне атаковали Украину более 100 ракетами разного типа. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел РФ. Так, России это обошлось по меньшей мере в 1,273 миллиарда долларов.