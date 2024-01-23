В Харькове горит газопровод, разрушен подъезд дома, есть раненые дети: оккупанты нанесли ракетный удар (обновляется)

Враг нанес несколько ударов по городу и области

Утром во вторник, 23 января, во время массированной ракетной атаки России по Украине серия взрывов прогремела в Харькове. Разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами ищут людей.

7:50 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате утренних обстрелов полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Спасатели разбирают завалы в поисках под ними людей.

"Также в одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов ", — написал мэр.

Эту информацию подтвердил также глава области Олег Синегубов. Он подчеркнул, что под завалами находятся люди.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ракет Х-22 Харькову. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что по городу и области нанесена серия ударов. Пылает газопровод, ранены дети.

"Четыре попадания — в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы. Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно — двумя ракетами С-300", — написал он.

Как сообщал "Телеграф", утром 23 января в Киеве прогремел ряд взрывов. В пригороде столицы также было громко.