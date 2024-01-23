В Пентагоне сделали анонс нового "Рамштайна": о чем будут говорить

США проинформированы про главные потребности Вооруженных сил Украины на текущий момент

На новой встрече в формате Рамштайн союзники будут обсуждать продолжение военной помощи Украины. Обсуждение будет идти, несмотря на недофинансирование военной помощи Киеву со стороны США, где никак не могут утвердить соответствующий пакет на 106 миллиардов.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 22 января. По ее словам, есть ряд вопросов, которые необходимо обсудить.

"Эта встреча – это еще одна возможность собраться и обсудить именно то, что нужно Украине. И, как вы знаете, Соединенные Штаты являются партнерами в управлении некоторыми коалициями, включая подготовку некоторых пилотов F-16, которые Украина получит. Так что это будет еще один случай затронуть определенные этапы, которых необходимо достичь", – сказала чиновница.

Сингх отметила, что США проинформированы о главных потребностях Украины – это артиллерия, боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Она заявила, что некоторые союзники США могут взять на себя оказание помощи по указанным позициям.

"Я не собираюсь опережать другие объявления, которые могут быть или говорить о том, что другие страны собираются взять на себя, но вы слышали, как президент сказал, что мы в этом с Украиной надолго", — подчеркнула Сингх.

Напомним, ранее в Пентагоне назвали дату встречи в формате "Рамштайн" — 23 января 2024 года. Об этом глава американского ведомства Ллойд Остин сказал по телефону министру обороны Украины Рустему Умерову.

Предыдущее 17-ое заседание Контактной группы состоялось 22 ноября 2023 года. Тогда союзники договорились передать Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО). Некоторые страны также выделили пакеты военной помощи.